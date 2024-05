Colpo esterno della Samp Primavera: Uberti piega il Torino

La Sampdoria di Pastorino supera di misura, 1-0, il Torino sul prato del “Mazzola” di Orbassano nella sfida valida per la 32.a giornata del Primavera 1 TIM e compie un importante passo in avanti verso la salvezza.

Traversa. La gara parte su ritmi elevati fin dalle primissime battute. Al 3′ capitan Conti ci prova da fuori ma la retroguardia granata si rifugia in angolo. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere e al 5′ Perciun chiama in causa Tantalocchi, attento nel neutralizzare la conclusione. Al 9′ è la traversa a negare la gioia del gol al solito Conti, quindi Bonadinam al 35′ calcia alto da posizione favorevole facendoci tirare un sospiro di sollievo prima di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo.

Piazzato. Al rientro in campo, la sfida resta vibrante. Entrambi gli allentori attingono dalle rispettive panchine per inserire forze fresche e mantenere alto il livello atletico della gara. Al 25′ Gabellini atterra Conti e viene ammonito. A battere il piazzato va Uberti che disegna una traiettoria “alla Esposito” e spedisce il pallone sotto l’incrocio, dove Abati non può arrivare. Il vantaggio ci galvanizza e innervosisce gli avversari che al minuto 39′ restano anche in inferiorità numerica in seguito all’espulsione di Bonadiman. E al triplice fischio possiamo tornare ad alzare le braccia al cielo per tre punti pesantissimi che ci avvicinano alla matematica permanenza nel Primavera 1.

Torino 0

Sampdoria 1

Reti: 25′ s.t. Uberti.

Torino (4-3-2-1): Abati; Marchioro, Bonadiman, Mendes, Muntu; Dalla Vecchia (34′ s.t. Mullen), Ruszel (34′ s.t. Njie), Silva (17′ s.t. Dell’Aquila); Ciammaglichella, Perciun; Gabellini (34′ s.t. Franzoni).

A disposizione: Brezzo, Casali, Rettore, Acar, Longoni, Zaia, Keita.

Allenatore: Scurto.

Sampdoria (5-3-2): Tantalocchi; Georgiadis (49′ s.t. Ovalle Santos), Buyla, Lotjonen, Zeqiraj, Langella; Uberti, Valisena (18′ s.t. Chilafi), Conti; Polli (49′ s.t. Costantino), Leonardi (18′ s.t. Ntanda).

A disposizione: Gentile, Pozzato, Gomes, Chiesa, Meloni, Malanca, Genovese.

Allenatore: Pastorino.

Arbitro: Nicolini di Brescia.

Assistenti: Palla di Catania e Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto.

Note: espulso al 39′ s.t. Bonadiman per gioco scorretto; ammoniti al 17′ p.t. Ruszel, al 28′ p.t. Valisena, al 35′ Leonardi, al 11′ s.t. Silva, al 24′ s.t. Gabellini, al 51′ s.t. Costantino per gioco scorretto; recupero 2′ p.t., 7′ s.t.; spettatori 100 circa; terreno di gioco in sintetico.