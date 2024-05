La Samp Primavera si sveglia tardi, l’Empoli passa a Bogliasco

Sconfitta casalinga per la Sampdoria di Pastorino, superata per 2-1 al “3 Campanili” di Bogliasco dall’Empoli, nella 33.a giornata del Primavera 1 TIM.

Sotto. Impostiamo la gara con il giusto piglio, controllando il gioco e cercando di costringere gli azzurri sulla difensiva. Già all’8′ è capitan Conti a tentare la soluzione personale con il pallone che esce di pochissimo alla sinistra di Vertua. Al 19′ è Uberti a prendere la mira dalla distanza ma la sfera termina di poco alta sopra la traversa. E, come spesso accade, alla prima vera occasione sono gli ospiti a passare in vantaggio: al minuto 33, sugli sviluppi di un calcio piazzato di El Biache, è Fonassi a trovare la deviazione sotto misura che non lascia scampo a Scardigno e ci costringe a rientrare negli spogliatoi per l’intervallo sotto di uno.

Doccia. Rientriamo in campo con l’intento di recuperare lo svantaggio ma al 15′ l’Empoli raddoppia: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Nabian trova di testa la deviazione vincente che fa capitolare per la seconda volta Scardigno. Lo 0-2 è una doccia gelata ma non demordiamo. Al 26′ Corona rimedia il secondo giallo dell’incontro e viene espulso dal direttore di gara: la superiorità numerica ci permette di guadagnare metri ma al 33′ la rete di D’Amore, che avrebbe potuto riaprire la contesa, è annullata dal direttore di gara per una presunta posizione irregolare dello stesso centrale. Allo scadere del maxi recupero da dieci minuti concesso dal direttore di gara, troviamo con il neoentrato Gomes il gol che ci permette di accorciare le distanze ma non di evitare la sconfitta. L’Empoli passa a Bogliasco e il discorso salvezza è ancora rimandato.

Sampdoria 1

Empoli 2

Reti: p.t. 32′ Bonassi; s.t. 15′ Nabian, 53′ Gomes.

Sampdoria (3-5-2): Scardigno; Buyla (36′ s.t. Ventre), Lotjonen, D’Amore; Georgiadis (23′ s.t. Ovalle Santos), Alesi (23′ s.t. Chilafi), Uberti, Conti, Langella (23′ s.t. Gomes); Polli, Leonardi (23′ s.t. Pozzato).

A disposizione: Gentile, Chiesa, Meloni, Malanca, Zeqiraj, Genovese.

Allenatore: Pastorino.

Empoli (3-4-1-2): Vertua; Bonassi, Pauliuc, Tosto; El Biache (44′ s.t. Huqi), Bacci, Stoyanov (22′ s.t. Bacciardi), Majdandzic (36′ s.t. Lauricella); Vallarelli (43′ s.t. Falcusan); Corona, Nabian (36′ s.t. Ansah).

A disposizione: Poggiolini, Gaj, Stassin, Popov, Orlandi, Dragoner.

Allenatore: Birindelli.

Arbitro: Mbei di Cuneo.

Assistenti: Brunetti di Milano e Nechita di Lecco.

Note: espulso al 25′ s.t. Corona per doppia ammonizione; ammoniti al 13′ s.t. Corona, al 16′ s.t. Polli, al 31′ s.t. D’Amore per gioco scorretto; recupero 1′ p.t., 10′ s.t.; spettatori 100 circa; terreno di gioco in sintetico.