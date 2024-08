Leonardi risponde a Popov: la Samp Primavera ferma l’Empoli

Il tabellino della sfida tra blucerchiati e azzurri, 2.a giornata del campionato Primavera 1.

Sampdoria 1

Empoli 1

Reti: s.t. 10′ Popov, 21′ Leonardi

Sampdoria (3-5-2): Rodolfo; D’Amore, Malanca, Zeqiraj; Boiro Balde (37′ s.t. Casalino), Valisena (37′ s.t. Genovese), Ovalle Santos, Gomes (18′ s.t. Patrignani); Leonardi; Ntanda (18′ s.t. Ofoma), Forte (23′ s.t. Giolfo).

A disposizione: Ceppi, Gioannini, Quochi, Sava, Rossello, Papasergio.

Allenatore: Lupi.

Empoli (3-4-2-1): Versari; Tosto, Moray, Mannelli; El Biache, Matteazzi, Majdandzic; Orlandi (19′ s.t. Cesari), Huqi (28′ s.t. Bacciardi); Popov (19′ s.t. Akpa-Chukwu).

A disposizione: Poggiolini, Falcusan, Lauricella, Barsotti, Pauliuc, Campaniello, Rugani, Olivieri.

Allenatore: Birindelli.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo.

Assistenti: Barcherini di Terni e Lauri di Gubbio.

Note: ammoniti al 11′ p.t. D’Amore, al 33′ p.t. Boiro Balde, al 12′ s.t. Matteazzi, al 40′ s.t. Cesari, al 42′ s.t. Malanca per gioco scorretto, all’11’ p.t. Valisena per comportamento non regolamentare; recupero 3′ p.t. e 4” s.t.; spettatori 100 circa; terreno di gioco in sintetico.