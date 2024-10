Nazionali giovanili: l’Italia Under 17 convoca Forte

Proseguono le chiamate dell’Italia per i giovani talenti blucerchiati. Giuseppe Forte, attaccante classe 2008, è stato convocato dal commissario tecnico dell’Italia Under 17, Giuseppe Favo, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per il raduno di preparazione al primo turno di qualificazione all’Europeo di categoria che vedrà gli azzurrini impegnati a San Marino con San Marino (martedì 5 novembre, ore 11.00), Galles (venerdì 8 novembre, ore 11.00) e Norvegia (lunedì 11 novembre, ore 11.00).