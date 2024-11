Primavera 1: anticipi e posticipi dalla 13.a alla 17.a giornata

La Lega Serie A ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 13.a alla 17.a giornata del campionato Primavera 1 2024/25.

13.a Hellas Verona vs Sampdoria (sabato 30 novembre, ore 15.00)

14.a Sampdoria vs Milan (sabato 7 dicembre 2024, ore 13.00)

15.a Cagliari vs Sampdoria (sabato 14 dicembre 2024, ore 13.00)

16.a Roma vs Sampdoria (mercoledì 18 dicembre 2024, ore 12.30)

17.a Sampdoria vs Lecce (domenica 22 dicembre 2024, ore 11.00)