Un gol non basta alla Samp Primavera, la Juve passa a Bogliasco

Il tabellino della sfida tra blucerchiati e bianconeri, 12.a giornata del campionato Primavera 1.

Sampdoria 1

Juventus 3

Reti: p.t. 19′ Di Biase, 22 Lopez, 35′ Di Biase aut., 37′ Biliboc.

Sampdoria (4-2-3-1): Scardigno; Papasergio, Zeqiraj, D’Amore, Ovalle Santos; Patrignani (31′ s.t. Sava), Boiro Balde (1′ s.t. Casalino); Bjorkman (14′ s.t. Ofoma), Forte, Giolfo (20′ s.t. Diagne); Bacic (1′ s.t. Ntanda).

A disposizione: Ceppi, Trevisan, Valisena, Genovese, Cavallaro, Rossello.

Allenatore: Di Benedetto.

Juventus (3-4-2-1): Zelezny; Verde, Bassino, Montero; Biliboc (38′ s.t. Ventre), Ripani (24′ s.t. Florea), Crapisto, Boufandar, Nisci; Di Biase (24′ s.t. Pugno), Comellas (38′ s.t. Scienza).

A disposizione: Vinarcik, Huli, Martinez, Finocchiaro, Mazur, Rizzo, Djahl.

Allenatore: Magnanelli.

Arbitro: Vogliacco di Bari.

Assistenti: Piatti di Como e Bernasso di Milano.

Note: espulsi al 50′ s.t. Ntanda per somma di ammonizioni e al 50′ s.t. Crapisto per comportamento non regolamentare; ammoniti all’11’ s.t. Verde e al 45′ s.t. Florea per gioco scorretto; recupero 0′ p.t., 6′ s.t.; spettatori 100 circa; terreno di gioco in sintetico.