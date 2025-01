Rimonta a metà: Samp Primavera sconfitta nel derby

Il tabellino della sfida tra blucerchiati e rossoblù, 19.a giornata del campionato Primavera 1.

Sampdoria 1

Genoa 2

Reti: s.t. 2′ Ghirardello, 25′ Barbini, 36′ Boiro Balde.

Sampdoria (3-5-2): Scardigno; D’Amore (16′ s.t. Forte), Paganotti, Malanca; Gomes, Casalino (16′ s.t. Rossello), Patrignani, Boiro Balde, Ovalle Santos; Ntanda, Bacic.

A disposizione: Ceppi, Gioannini, Giolfo, Cavallaro, Papasergio, Diagne, Bjorkman, Marchese, Fisher.

Allenatore: Buono.

Genoa (4-3-1-2): Lysionok; Arata, Barbini, Ferroni, Deseri; Rossi, Romano (32′ s.t. Grossi), Fazio; Arboscello; Papastylianou (40′ s.t. Dorgu), Ghirardello.

A disposizione: Magalotti, Nuredini, Pallavicini, Mendolia, Doucoure, Pagliari, Pastore, Colonnese, Carbone.

Allenatore: Sbravati.

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido.

Assistenti: Morea di Molfetta e Schirinzi di Casarano.

Note: espulsi al 30′ s.t. Arboscello, al 41′ s.t. Ovalle Santos per gioco scorretto; ammoniti al 10′ p.t. Deseri, al 40′ s.t. per gioco scorretto, al 44′ p.t. Ghirardello per simulazione; recupero 1′ p.t., 4′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco inm sintetico.