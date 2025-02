Samp Primavera beffata nel recupero, il Monza vince a Bogliasco

Il tabellino della sfida tra blucerchiati e biancorossi, 24.a giornata del campionato Primavera 1.

Sampdoria 2

Monza 3

Reti: p.t. 20′ Nhaga, 40′ Zanaboni; s.t. 24′ Ballabio, 43′ Paratici, 51′ Domanico rig.

Sampdoria (4-4-2): Ceppi; Ovalle Santos, Papasergio (27′ s.t. Paratici), Malanca, Nhaga; Boiro Balde (1′ s.t. Ivkovic), Casalino, Patrignani (27′ s.t. Forte), Rossello (27′ s.t. Gomes); Bacic, Ntanda.

A disposizione: Tomasella, Giolfo, Forte, Gomes, Cavallaro, Fisher, Paganotti, Diop, Paratici, Dimitrov.

Allenatore: Lupi.

Monza (3-5-2): Ciardi; Postiglione (38′ s.t. Viti), Azarovs, Domanico; Lupinetti (32′ s.t. Troise), De Bonis (16′ p.t. Longhi), Ballabio, Berretta, Capolupo (38′ s.t. Pedrazzini); Zanaboni (38′ s.t. Bagnaschi), Nene.

A disposizione: Vailati, Bagnaschi, Pedrazzini, Giubrone, Longhi, Troise, Viti, Gaye, Reita, Crasta, Scaramelli.

Allenatore: Brevi.

Arbitro: Colaninno di Nola.

Assistenti: Santarossa di Pordenone e Della Mea di Udine.

Note: espulso al 15′ s.t. Bacic per gioco scorretto; ammoniti al 14′ p.t. Domanico, al 44′ s.t. Ntanda, al 49′ s.t. Ceppi per gioco scorretto; recupero 2′ p.t., 6′ s.t.; spettatori 100 circa; terreno di gioco in sintetico.