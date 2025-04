Academy: trionfano l’U13 al “Montecatini” e l’U9 al “Caravella”

Weekend da incorniciare per l’Academy blucerchiata che ha portato in bacheca due trofei prestigiosi in altrettanti tornei disputati nel weekend di Pasqua.

U13. Esulta la Sampdoria U13 che si aggiudica la 20.a edizione del “Città di Montecatini Terme”. I blucerchiati di Alessio Ambrosi hanno superato in finale Il Tor Tre Teste per 2-1 sul prato dello “Strulli” di Monsummano Terme (Pistoia), al termine di una sfida tirata e combattuta sino alle battute finali.

U9. Successo di prestigio anche per l’U9 di Alessio Maniscalco che si aggiudica il “Mini Caravella” di Genova, superando sul sintetico di “Cà de’ Rissi” i pari età del Genoa (4-3) in un accesissimo Derby della Lanterna in versione baby.