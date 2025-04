Italia Under 15: De Sario convocato per il Torneo delle Nazioni

Chiamata azzurra per l’Academy blucerchiata. Samuele De Sario, difensore della Sampdoria U15, è stato convocato dal tecnico federale Enrico Battisti per il Torneo delle Nazioni, in programma a Gradisca d’Isonzo (Gorizia) da mercoledì 23 aprile a giovedì 1° maggio 2025.

Partite. Gli azzurrini se la vedranno con il Galles (venerdì 25 aprile, ore 18.00, al “Comunale” di Gradisca d’Isonzo) e con gli Emirati Arabi (domenica 27 aprile, ore 18.00, al “Comunale” di Cervignano del Friuli). Martedì 29 aprile e giovedì 1° maggio sono fissate semifinali e finali.