Academy: il programma gare delle leve nazionali

Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 30 e domenica 31 agosto 2025.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 1.a giornata: Sampdoria-Venezia (sabato ore 11.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 3.a giornata: Bologna-Sampdoria (sabato, ore 16.00, stadio “Zucchini” di Budrio, Bologna)

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 1.a giornata: Sampdoria-Torino (domenica ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 1.a giornata: Sampdoria-Torino (domenica ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)

