La Samp riprende il Venezia: pari all’esordio nel Primavera 2

Un pari all’esordio nel Primavera 2 per la Sampdoria. Al “3 Campanili” di Bogliasco, dopo un primo tempo equilibrato e terminato a reti inviolate, nella ripresa i blucerchiati di mister Pedone si ritrovano sotto di due reti in seguito all’uno-due del Venezia a segno con Antoniacci (8′) e Dragan (15′) ma non demordono e al 27′ accorciano le distanze sfruttando l’autorete di Antoniacci quindi alla mezzora trovano il definitivo 2-2 con D’Amore.