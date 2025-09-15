U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 13 e domenica 14 settembre.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 1.a giornata: Sampdoria-Venezia 2-2

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 3.a giornata: Bologna-Sampdoria 1-1

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 1.a giornata: Sampdoria-Torino 1-4

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 1.a giornata: Sampdoria-Torino 1-3

13 Settembre 2025 Academy
12 Settembre 2025 Academy
12 Agosto 2025 Academy