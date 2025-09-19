Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 20 e domenica 21 settembre 2025.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 2.a giornata: Vicenza-Sampdoria (sabato ore 16.00, campo sportivo “Comunale” di Isola Vicentina, Vicenza)
U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 4.a giornata: Virtus Entella-Sampdoria (domenica, ore 12.00, campo sportivo “Daneri” di Chiavari, Genova)
U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 2.a giornata: Spezia-Sampdoria (domenica ore 14.00, campo sportivo “Ferdeghini” della Spezia)
U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 2.a giornata: Spezia-Sampdoria (domenica ore 12.00, campo sportivo “Ferdeghini” della Spezia)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
–
U13 (all. Luca Laudisi)
Allenamento congiunto: Serra Riccò U14-Sampdoria (domenica, ore 10.00, campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, Genova)
U12 (all. Jolen Branko)
–
U11 (all. Gabriele Armani)
–
U10 (all. Luca Occhipinti)
Allenamento congiunto: Serra Riccò U11-Sampdoria (sabato, ore 14.00, campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
–
U8 (all. Giulio Attardi)
–