U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

News

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 20 e domenica 21 settembre 2025.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 2.a giornata: Vicenza-Sampdoria (sabato ore 16.00, campo sportivo “Comunale” di Isola Vicentina, Vicenza)

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 4.a giornata: Virtus Entella-Sampdoria (domenica, ore 12.00, campo sportivo “Daneri” di Chiavari, Genova)

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 2.a giornata: Spezia-Sampdoria (domenica ore 14.00, campo sportivo “Ferdeghini” della Spezia)

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 2.a giornata: Spezia-Sampdoria (domenica ore 12.00, campo sportivo “Ferdeghini” della Spezia)

U14 (all. Alessio Ambrosi)

U13 (all. Luca Laudisi)
Allenamento congiunto: Serra Riccò U14-Sampdoria (domenica, ore 10.00, campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, Genova)

U12 (all. Jolen Branko)

U11 (all. Gabriele Armani)

U10 (all. Luca Occhipinti)
Allenamento congiunto: Serra Riccò U11-Sampdoria (sabato, ore 14.00, campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, Genova)

U9 (all. Francesco Crisanti)

U8 (all. Giulio Attardi)

altre news

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

15 Settembre 2025 Academy
La Samp riprende il Venezia: pari all’esordio nel Primavera 2

La Samp riprende il Venezia: pari all’esordio nel Primavera 2

13 Settembre 2025 Academy
Academy: il programma gare delle leve nazionali

Academy: il programma gare delle leve nazionali

12 Settembre 2025 Academy