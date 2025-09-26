Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 27 e domenica 28 settembre 2025.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 3.a giornata: Sampdoria-Udinese (sabato ore 11.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U17 (all. Felice Tufano)
Riposo
U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 3.a giornata: Sampdoria-Pisa (domenica ore 15.30, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 3.a giornata: Sampdoria-Pisa (domenica ore 12.30, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
–
U13 (all. Luca Laudisi)
Allenamento congiunto: Olimpic U14-Sampdoria (sabato, ore 11.00, campo sportivo “Branega” di Genova)
U12 (all. Jolen Branko)
Allenamento congiunto: Golfo Paradiso U13-Sampdoria (domenica, ore 15.00, campo sportivo “San Rocco” di Recco, Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
Allenamento congiunto: Olimpic U12-Sampdoria (sabato, ore 9.30, campo sportivo “Branega” di Genova)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Allenamento congiunto: Bogliasco U11-Sampdoria (domenica, ore 10.00, campo sportivo “Emiliani” di Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Allenamento congiunto: Ketzmaia U10-Sampdoria (sabato, ore 10.00, campo sportivo “Via Lugo” di Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Allenamento congiunto: Città Giardino U9-Sampdoria (sabato, ore 16.30, campo sportivo “Borsi” di Genova)