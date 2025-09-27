U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Prima gioia per la Samp nel Primavera 2: Udinese superata a Bogliasco

News

Prima gioia per la Samp nel Primavera 2: Udinese superata a Bogliasco

Primo successo nel campionato Primavera 2 per la Sampdoria. Al “3 Campanili” di Bogliasco i giovani blucerchiati di Pedone superano l’Udinese per 2-0, grazie alle reti realizzate da Dimitrov al 4′ del secondo tempo e da Amarandei, subentrato a Papasergio nel corso della ripresa, al 51′. Vittoria preziosa che porta la Samp a quota 4 in classifica dopo le prime tre giornate.

altre news

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

26 Settembre 2025 Academy
Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

22 Settembre 2025 Academy
Basta una rete al Vicenza, Samp Primavera sconfitta di misura

Basta una rete al Vicenza, Samp Primavera sconfitta di misura

20 Settembre 2025 Academy