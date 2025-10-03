U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

News

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 4.a giornata: Cittadella-Sampdoria (sabato ore 17.00, campo sportivo “Cavallin” di Loreggia, Padova)

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 5.a giornata: Sampdoria-Reggiana (domenica ore 17.30, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 4.a giornata: Reggiana-Sampdoria (domenica ore 16.30, campo sportivo “Lari-Rabotti” di Reggio Emilia)

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 4.a giornata: Reggiana-Sampdoria (domenica ore 14.15, campo sportivo “Lari-Rabotti” di Reggio Emilia)

U14 (all. Alessio Ambrosi)
Campionato, 1.a giornata: Sampdoria-Fiorentina (sabato ore 11.30, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)

U13 (all. Luca Laudisi)
Campionato, 1.a giornata: Sampdoria-Fiorentina (sabato ore 14.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)

U12 (all. Jolen Branko)
Allenamento congiunto: Vado U13-Sampdoria (sabato, ore 10.30, campo sportivo “Dagnino” a 9 di Vado Ligure, Savona)

U11 (all. Gabriele Armani)
Allenamento congiunto: Vado U12-Sampdoria (sabato, ore 9.30, campo sportivo “Dagnino” a 7 di Vado Ligure, Savona)

U10 (all. Luca Occhipinti)
Allenamento congiunto: Ligorna U11-Sampdoria (domenica, ore 9.00, campo sportivo “Ligorna” di Genova)

U9 (all. Francesco Crisanti)
Allenamento congiunto: Serra Riccò U10-Sampdoria (domenica, ore 10.00, campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, Genova)

U8 (all. Giulio Attardi)
Triangolare amichevole: Serra Riccò U9-Sampdoria-Begato U9 (domenica, ore 10.00, campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, Genova)

U17 (all. Fabio Barabino)
Campionato, 2.a giornata: Sampdoria-Rivarolese (sabato, ore 14.00, campo sportivo “Boero” di Genova)

U15 (all. Stefano Piazzi)

U12 (all. Antonino Abramo)

U10 (all. Elisa Tripodi)
Torneo Vall’s Cup 2025 (sabato, campo sportivo “Comunale” di Ronco Scrivia, Genova)

altre news

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

29 Settembre 2025 Academy
Prima gioia per la Samp nel Primavera 2: Udinese superata a Bogliasco

Prima gioia per la Samp nel Primavera 2: Udinese superata a Bogliasco

27 Settembre 2025 Academy
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

26 Settembre 2025 Academy