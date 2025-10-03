Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 4.a giornata: Cittadella-Sampdoria (sabato ore 17.00, campo sportivo “Cavallin” di Loreggia, Padova)
U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 5.a giornata: Sampdoria-Reggiana (domenica ore 17.30, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 4.a giornata: Reggiana-Sampdoria (domenica ore 16.30, campo sportivo “Lari-Rabotti” di Reggio Emilia)
U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 4.a giornata: Reggiana-Sampdoria (domenica ore 14.15, campo sportivo “Lari-Rabotti” di Reggio Emilia)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Campionato, 1.a giornata: Sampdoria-Fiorentina (sabato ore 11.30, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U13 (all. Luca Laudisi)
Campionato, 1.a giornata: Sampdoria-Fiorentina (sabato ore 14.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U12 (all. Jolen Branko)
Allenamento congiunto: Vado U13-Sampdoria (sabato, ore 10.30, campo sportivo “Dagnino” a 9 di Vado Ligure, Savona)
U11 (all. Gabriele Armani)
Allenamento congiunto: Vado U12-Sampdoria (sabato, ore 9.30, campo sportivo “Dagnino” a 7 di Vado Ligure, Savona)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Allenamento congiunto: Ligorna U11-Sampdoria (domenica, ore 9.00, campo sportivo “Ligorna” di Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Allenamento congiunto: Serra Riccò U10-Sampdoria (domenica, ore 10.00, campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Triangolare amichevole: Serra Riccò U9-Sampdoria-Begato U9 (domenica, ore 10.00, campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, Genova)
U17 (all. Fabio Barabino)
Campionato, 2.a giornata: Sampdoria-Rivarolese (sabato, ore 14.00, campo sportivo “Boero” di Genova)
U15 (all. Stefano Piazzi)
–
U12 (all. Antonino Abramo)
–
U10 (all. Elisa Tripodi)
Torneo Vall’s Cup 2025 (sabato, campo sportivo “Comunale” di Ronco Scrivia, Genova)