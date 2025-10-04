U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Trasferta amara per la Samp Primavera, basta un gol al Cittadella

News

Trasferta amara per la Samp Primavera, basta un gol al Cittadella

Trasferta amara per la Sampdoria di mister Pedone, sconfitta di misura (1-0) dal Cittadella. A decidere l’incontro del “Cavallin” di Loreggia, nel Padovano, è stato il gol realizzato al 14′ del primo tempo da Genova. Sterile la reazione dei giovani blucerchiati che non sono riusciti a sfondare il muro issato dai pari età granata.

altre news

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

3 Ottobre 2025 Academy
Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

29 Settembre 2025 Academy
Prima gioia per la Samp nel Primavera 2: Udinese superata a Bogliasco

Prima gioia per la Samp nel Primavera 2: Udinese superata a Bogliasco

27 Settembre 2025 Academy