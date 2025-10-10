Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Riposo
U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 6.a giornata: Sassuolo-Sampdoria (domenica ore 16.00, centro sportivo “Mapei Football Center” di Sassuolo, Modena)
U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 5.a giornata: Sampdoria-Carrarese (domenica ore 14.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 5.a giornata: Sampdoria-Carrarese (sabato ore 15.30, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Campionato, 2.a giornata: Sampdoria-Carrarese (domenica ore 11.30, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U13 (all. Luca Laudisi)
Campionato, 2.a giornata: Sampdoria-Carrarese (sabato ore 15.30, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U12 (all. Jolen Branko)
Allenamento congiunto: Genova Calcio U13-Sampdoria (sabato ore 10.00, campo sportivo “De Martini” di Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
Allenamento congiunto: Ligorna U12-Sampdoria (sabato ore 17.45, campo sportivo “Ligorna” di Genova)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Allenamento congiunto: Campomorone U11-Sampdoria (domenica ore 10.00, campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Torneo “Cesare Bassi” (sabato, campo sportivo “Comunale” di Busalla, Genova)
Allenamento congiunto: Polis U10-Sampdoria (domenica ore 10.00, campo sportivo “Polis” di Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Allenamento congiunto: Pontedecimo U9-Sampdoria (sabato ore 15.00, campo sportivo “Grondona” di Genova)
Allenamento coingiunto: Cogoleto U9-Sampdoria (domenica ore 10.30, campo sportivo “Maggio” di Cogoleto, Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
–
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 1.a giornata: Sampdoria-Athletic Club Albaro (domenica ore 16.00, campo sportivo “Boero” di Genova)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Campionato, 1.a giornata: Genova Calcio-Sampdoria (sabato ore 11.00, campo sportivo “Villa Gavotti” di Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
–