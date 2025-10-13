U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

News

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 11 e domenica 12 settembre 2025.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Riposo

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 6.a giornata: Sassuolo-Sampdoria 1-3

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 5.a giornata: Sampdoria-Carrarese 0-0

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 5.a giornata: Sampdoria-Carrarese 1-2

altre news

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

10 Ottobre 2025 Academy
Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

6 Ottobre 2025 Academy
Trasferta amara per la Samp Primavera, basta un gol al Cittadella

Trasferta amara per la Samp Primavera, basta un gol al Cittadella

4 Ottobre 2025 Academy