Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 5.a giornata: Padova-Sampdoria (sabato ore 15.30, campo sportivo “Appiani” di Padova)
U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 7.a giornata: Sampdoria-Genoa (domenica ore 11.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 6.a giornata: Parma-Sampdoria (domenica ore 15.00, campo sportivo “Il Noce 2” di Noceto, Parma)
U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 6.a giornata: Parma-Sampdoria (domenica ore 12.30, campo sportivo “Zanichelli” di San Pancrazio, Parma)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Campionato, 3.a giornata: Torres-Sampdoria (sabato ore 11.30, centro sportivo “Latte Dolce” di Sassari)
U13 (all. Luca Laudisi)
Riposo
U12 (all. Jolen Branko)
Campionato, 1.a giornata: Nuova Oregina-Sampdoria (sabato ore 11.45, campo sportivo “Ceravolo” di Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
Campionato, 1.a giornata: Praese-Sampdoria (domenica ore 9.15, campo sportivo “Baciccia Ferrando” di Genova)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Campionato, 1.a giornata: Pontedecimo-Sampdoria (domenica ore 9.00, campo sportivo “Grondona” di Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Campionato, 1.a giornata: Rabona-Sampdoria (sabato ore 12.00, campo sportivo “Sorriso Francescano” di Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Campionato, 1.a giornata: CDM Futsal-Sampdoria (sabato ore 15.00, campo sportivo “Giardini Luzzati” di Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Campionato, 3.a giornata: Sampdoria-Superba (sabato ore 14.30, campo sportivo “Boero” di Genova)
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 2.a giornata: Baiardo-Sampdoria (sabato ore 11.00, campo sportivo “Strinati” di Genova)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Campionato, 2.a giornata: Sampdoria-Athletic Club (sabato ore 16.30, campo sportivo “Boero” a 9 di Genova)
Campionato, 1.a giornata: Sampdoria-Molassana (sabato ore 11.00, campo sportivo “Boero” a 9 di Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
