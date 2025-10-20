U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

News

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 5.a giornata: Padova-Sampdoria 0-2

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 7.a giornata: Sampdoria-Genoa 2-2

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 6.a giornata: Parma-Sampdoria 1-2

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 6.a giornata: Parma-Sampdoria 3-1

altre news

La Samp Primavera esulta, Padova superato a domicilio

La Samp Primavera esulta, Padova superato a domicilio

18 Ottobre 2025 Academy
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

17 Ottobre 2025 Academy
Puggioni: «Identità e territorio, l’Academy riparta dai nostri valori»

Puggioni: «Identità e territorio, l’Academy riparta dai nostri valori»

15 Ottobre 2025 Academy