Samp Primavera superata a Bogliasco dall’Union Brescia

Passo falso della Sampdoria di Pedone, superata di misura (0-1) dall’Union Brescia sul sintetico del “3 Campanili” di Bogliasco. Dopo un primo tempo in equilibrio, terminato a reti inviolare, al 30′ della ripresa è Leporini a decidere l’incontro in favore dei biancoblù di Ferrari.

