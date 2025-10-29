Coppa Italia: Südtirol battuto ai rigori, Samp Primavera ai sedicesimi

La Sampdoria di Pedone supera 4-3 ai calci di rigore il Südtirol nei trentaduesimi della Coppa Italia Primavera e accede ai sedicesimi dove affronterà in gara unica lo Spezia mercoledì 3 dicembre. Sul sintetico del “3 Campanili” di Bogliasco, ospiti in vantaggio al 6′ con Pioner e pareggio dagli undici metri firmato da Amarandei al minuto 36. Al 44′ Rosciglioni avrebbe l’opportunità di ribaltarla ma sbaglia il penalty concesso dal direttore di gara per un fallo ai danni di Piazza. Nella ripresa i baby blucerchiati sfiorano a più riprese il vantaggio ma è la lotteria dei rigori a decidere l’incontro: Musio sale in cattedra respingendo le conclusioni di Iuliano e Gamper, rendendo ininfluente l’errore di Lelli e regalandoci il passaggio del turno.