Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 1 e domenica 2 novembre 2025.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 7.a giornata: Albinoleffe-Sampdoria (sabato ore 14.30, campo sportivo “Facchetti” di Cologno al Serio, Bergamo)
U17 (all. Felice Tufano)
Riposo
U16 (all. Salvatore Amirante)
Riposo
U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 7.a giornata: Cesena-Sampdoria (domenica ore 15.30, centro sportivo “Romagna Centro” campo 2 di Cesena, Forlì-Cesena)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Campionato, 5.a giornata: Livorno-Sampdoria (sabato ore 16.00, campo sportivo “Cappuccini” di Livorno)
U13 (all. Luca Laudisi)
Campionato, 3.a giornata: Livorno-Sampdoria (sabato ore 14.00, campo sportivo “Cappuccini” di Livorno)
U12 (all. Jolen Branko)
Campionato, 3.a giornata: Rabona-Sampdoria (domenica ore 11.00, campo sportivo “Rabona” di Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
Riposo
U10 (all. Luca Occhipinti)
Campionato, 3.a giornata: Sestrese Borzoli-Sampdoria (domenica ore 11.00, campo sportivo “Ex Corderia” di Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Campionato, 3.a giornata: Sampdoria-Città di Cogoleto (domenica ore 11.00, campo sportivo “Negrotto” B di Serra Riccò, Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Campionato, 3.a giornata: Sampdoria-Genova Polisoccer (domenica ore 10.00, campo sportivo “Negrotto” C di Serra Riccò, Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Campionato, 5.a giornata: Sampdoria-Don Bosco (sabato ore 14.30, campo sportivo “Boero” di Genova)
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 4.a giornata: Sampdoria-Football Genova Calcio (domenica ore 11.00, campo sportivo “Boero” a 9 di Genova)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Campionato, 4.a giornata: Sampierdarenese-Sampdoria (domenica ore 17.00, campo sportivo “Morgavi” di Genova)
Campionato, 3.a giornata: Sampdoria-Praese (sabato ore 17.00, campo sportivo “Boero” a 9 di Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Campionato, 2.a giornata: Entella-Sampdoria (domenica ore 9.00, campo sportivo “Celeri” Bis di Chiavari, Genova)