Samp Primavera straripante, sei reti all’Albinoleffe

Dopo aver ottenuto il passaggio del turno in Coppa Italia a spese del Südtirol, la Sampdoria di Pedone torna al successo anche nel Primavera 2, superando in maniera netta (6-0) l’Albinoleffe sul prato del “Facchetti” di Cologno al Serio (Bergamo). Dopo un primo tempo in sostanziale equilibrio, i blucerchiati sbloccano la contesa al 41′ con Mezzotero. Ad inizio ripresa ci pensano Pistone (47′ e 74′), Papasergio (59′ rig. e 84′), D’Amore (78′) a mettere in ghiaccio il risultato con i padroni di casa ridotti in dieci uomini all’85’, in seguito all’espulsion di Gamba. Tre punti pesanti che ci permettono di balzare a quota 10 in classifica e portarci a sole due lunghezze dalla zona playoff.