Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 8 e domenica 9 novembre 2025.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 8.a giornata: Sampdoria-Südtirol (sabato ore 11.30, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 9.a giornata: Sampdoria-Spezia (domenica ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 8.a giornata: Sampdoria-Genoa (domenica ore 14.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 8.a giornata: Sampdoria-Genoa (domenica ore 11.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Campionato, 6.a giornata: Empoli-Sampdoria (domenica ore 14.00, centro sportivo “Monteboro” di Empoli)
U13 (all. Luca Laudisi)
Campionato, 4.a giornata: Empoli-Sampdoria (domenica ore 14.00, centro sportivo “Monteboro” di Empoli)
U12 (all. Jolen Branko)
Campionato, 4.a giornata: Sampdoria-Città di Cogoleto (sabato ore 16.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
Campionato, 4.a giornata: Sampierdarenese-Sampdoria (domenica ore 9.00, campo sportivo “Morgavi” di Genova)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Campionato, 4.a giornata: Sampierdarenese-Sampdoria (domenica ore 12.00, campo sportivo “Morgavi” di Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Campionato, 4.a giornata: Vallestura-Sampdoria (sabato ore 15.00, campo sportivo “Pastorino” di Masone, Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Campionato, 4.a giornata: Pieve Ligure-Sampdoria (sabato ore 15.00, campo sportivo “Comunale” di Pieve Ligure, Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Campionato, 6.a giornata: Sampdoria-Fulgor (sabato ore 12.30, campo sportivo “Boero” di Genova)
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 5.a giornata: Sestrese-Sampdoria (domenica ore 11.00, campo sportivo “Piccardo” di Genova)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Campionato, 5.a giornata: Sampdoria-Superba Calcio (sabato ore 16.00, campo sportivo “Boero” di Genova)
Campionato, 4.a giornata: Entella-Sampdoria (sabato ore 10.00, campo sportivo “Celeri” di Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Campionato, 3.a giornata: Sampdoria-Baiardo (sabato ore 11.00, campo sportivo “Boero” di Genova)