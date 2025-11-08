Altalena di emozioni a Bogliasco, pari tra Samp Primavera e Südtirol

Altalena di emozioni a Bogliasco tra la Samp Primavera e i pari età del Südtirol. Blucerchiati avanti al 15′ con D’Amore ma al 42′ Rech pareggia i conti e si torna così negli spogliatoi del “3 Campanili” sul parziale di 1-1. Al rientro in campo, sono gli ospiti a partire forte e Rech sorprende a stretto giro di posta la retroguardia doriana in due occasioni (2′ e 8′), firmando la personale tripletta e portando gli ospiti sul momentaneo 3-1. I ragazzi di Pedone però non demordono e al 33′ accorciano le distante con il neoentrato Pistone, quindi al 36′ trovano il definitivo 3-3 con capitan Rossello.