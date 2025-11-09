U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

News

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 8 e domenica 9 novembre 2025.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 8.a giornata: Sampdoria-Südtirol 3-3

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 9.a giornata: Sampdoria-Spezia 3-2

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 8.a giornata: Sampdoria-Genoa 0-0

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 8.a giornata: Sampdoria-Genoa 0-1

8 Novembre 2025 Academy
7 Novembre 2025 Academy
3 Novembre 2025 Academy