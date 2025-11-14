Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 15 e domenica 16 novembre 2025.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Riposo
U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 10.a giornata: Cesena-Sampdoria (domenica ore 15.00, centro sportivo “Romagna Centro” di Cesena, Forlì-Cesena)
U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 9.a giornata: Modena-Sampdoria (domenica ore 15.30, campo sportivo “Antistadio” di Modena)
U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 9.a giornata: Modena-Sampdoria (domenica ore 13.00, campo sportivo “Antistadio” di Modena)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Riposo
U13 (all. Luca Laudisi)
Riposo
U12 (all. Jolen Branko)
Riposo
U11 (all. Gabriele Armani)
Campionato, 5.a giornata: Sampdoria-Superba (domenica ore 9.30, campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, Genova)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Campionato, 5.a giornata: Sampdoria-Voltrese Vultur (domenica ore 10.00, campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Campionato, 5.a giornata: Sampdoria-Olimpic (domenica ore 11.30, campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Campionato, 5.a giornata: Sampdoria-San Fruttuoso (domenica ore 11.00, campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Campionato, 7.a giornata: Praese-Sampdoria (sabato ore 18.30, campo sportivo “Ferrando Prà” di Genova)
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 6.a giornata: Sampdoria-Ligorna (domenica ore 9.30, campo sportivo “Boero” a 9 di Genova)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Campionato, 6.a giornata: Genoa-Sampdoria (sabato ore 11.30, campo sportivo “San Carlo” di Genova)
Campionato, 5.a giornata: Sampdoria-Rivasamba (sabato ore 17.00, campo sportivo “Boero” a 9 di Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Campionato, 4.a giornata: Genova Calcio-Sampdoria (sabato ore 16.15, campo sportivo “Cige De Martini” di Genova)