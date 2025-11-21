Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 22 e domenica 23 novembre 2025.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 9.a giornata: Como-Sampdoria (sabato ore 14.30, stadio “Comunale” di Caronno Pertusella, Varese)
U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 11.a giornata: Sampdoria-Torino (domenica ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U16 (all. Salvatore Amirante)
Amichevole: Sampdoria-Accademia Varesina Calcio (domenica ore 17.15, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U15 (all. Nicolò Buono)
Amichevole: Sampdoria-Accademia Varesina Calcio (domenica ore 17.15, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Campionato, 7.a giornata: Sampdoria-Spezia (sabato ore 11.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U13 (all. Luca Laudisi)
Campionato, 5.a giornata: Sampdoria-Spezia (sabato ore 13.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U12 (all. Jolen Branko)
Campionato Fair Play Elite: Villaggio Calcio-Sampdoria-Sammargheritese (sabato ore 9.00, campo sportivo “San Martino” di Cogorno, Genova)
Campionato, 5.a giornata: Sampdoria-Genova Calcio (domenica ore 9.30, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
Campionato, 6.a giornata: Academy Begato-Sampdoria (sabato ore 10.00, campo sportivo “De Martini Cige” di Genova)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Campionato, 6.a giornata: Polis-Sampdoria (sabato ore 14.15, campo sportivo “Polis” B di Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Campionato, 6.a giornata: Sestrese Borzoli-Sampdoria (domenica ore 11.00, campo sportivo “Ex Corderia” di Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Campionato, 6.a giornata: Little Club James-Sampdoria (sabato ore 15.00, campo sportivo “San Michele – Terpi” di Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Campionato, 8.a giornata: Sampdoria-Arenzano (sabato ore 13.00, campo sportivo “Boero” di Genova)
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 7.a giornata: Genoa-Sampdoria (sabato ore 15.00, campo sportivo “San Carlo” di Genova)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Campionato, 7.a giornata: Sampdoria-Campomorone (sabato ore 16.00, campo sportivo “Boer” a 9 di Genova)
Campionato, 6.a giornata: Sampdoria-Genoa CFG (sabato ore 14.30, campo sportivo “Boero” a 9 di Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Riposo