Giornata no per la Sampdoria Primavera, vittoria netta del Como

Giornata no per la Sampdoria Primavera, superata nettamente (5-0) dal Como nella sfida andata in scena al “Comunale” di Caronno Pertusella (Varese). Al 14′ i padroni di casa rompono gli equilibri con Le Borgne, accusiamo il colpo e al 26′ Grilli firma il raddoppio per i biancoblù, prima che Mezsargs porti a tre le reti lariane al minuto 32. Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo, Papaccioli (14′) e il neoentrato Da Silva (38′) chiudono definitivamente la contesa.

