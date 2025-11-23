U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 22 e domenica 23 novembre 2025.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 9.a giornata: Como-Sampdoria 5-0

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 11.a giornata: Sampdoria-Torino 0-0

U16 (all. Salvatore Amirante)
Amichevole: Sampdoria-Accademia Varesina Calcio 4-3

U15 (all. Nicolò Buono)
Amichevole: Sampdoria-Accademia Varesina Calcio 4-4

