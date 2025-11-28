Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 29 e domenica 30 novembre 2025.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 10.a giornata: Sampdoria-Renate (sabato ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U17 (all. Felice Tufano)
Riposo
U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 10.a giornata: Sampdoria-Virtus Entella (domenica ore 13.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 10.a giornata: Sampdoria-Virtus Entella (domenica ore 16.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Campionato, 8.a giornata: Pontedera-Sampdoria (domenica ore 15.30, campo sportivo “Nuovo Marconcini” di Giardino, Pisa)
U13 (all. Luca Laudisi)
Campionato, 6.a giornata: Pontedera-Sampdoria (domenica ore 17.15, campo sportivo “Nuovo Marconcini” di Giardino, Pisa)
U12 (all. Jolen Branko)
Campionato, 6.a giornata: Sampierdarenese-Sampdoria (domenica ore 9.00, campo sportivo “Morgavi” di Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
Campionato, 7.a giornata: Sampdoria-Superba (domenica ore 11.30, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Campionato, 7.a giornata: Sampdoria-Campomorone (domenica ore 10.00, campo sportivo “Negrotto” a 9 di Serra Riccò, Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Campionato, 7.a giornata: Sampdoria-Praese (domenica ore 11.30, campo sportivo “Negrotto” a 9 di Serra Riccò, Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Campionato, 7.a giornata: Sampdoria-Polis Genova (domenica ore 11.00, campo sportivo “Negrotto” a 9 di Serra Riccò, Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Campionato, 9.a giornata: Città di Cogoleto-Sampdoria (domenica ore 15.00, campo sportivo “Branega” di Genova)
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 8.a giornata: Sampdoria-Golfo Paradiso (domenica ore 11.00, campo sportivo “Boero” di Genova)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Campionato, 8.a giornata: Baiardo-Sampdoria (domenica ore 13.00, campo sportivo “Strinati” di Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Campionato, .a giornata: Superba-Sampdoria (sabato ore 17.30, campo sportivo “Ceravolo” di Genova)