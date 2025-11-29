Passo falso della Samp Primavera, a Bogliasco il Renate rimonta e vince
Passo falso della Sampdoria Primavera, sconfitta in rimonta al “3 Campanili” di Bogliasco dal Renate, penultimo in classifica nel Primavera 2. Illusorio l’immeditato vantaggio firmato al 2′ da Amarandei. La gioia per aver sbloccato la contesa dura appena pochi giri di orologio e Pietropoli pareggia i conti di testa, finalizzando al 5’ un’azione scaturita da un disimpegno errato della retroguardia doriana. Al 28′ gli ospiti a trovano nuovamente la via del gol ancora con Pietropoli, autore della doppietta che deciderà l’incontro. Risulta infatti sterile la reazione dei blucerchiati che, nel secondo tempo, sfiorano più volte il pari senza successo.