U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

News

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 29 e domenica 30 novembre 2025.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 10.a giornata: Sampdoria-Renate 1-2

U17 (all. Felice Tufano)
Riposo

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 10.a giornata: Sampdoria-Virtus Entella 4-1

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 10.a giornata: Sampdoria-Virtus Entella 2-3

altre news

Passo falso della Samp Primavera, a Bogliasco il Renate rimonta e vince

Passo falso della Samp Primavera, a Bogliasco il Renate rimonta e vince

29 Novembre 2025 Academy
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

28 Novembre 2025 Academy
Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

23 Novembre 2025 Academy