Coppa Italia Primavera: Spezia ribaltato, agli ottavi c’è Inter-Samp

La Sampdoria ribalta lo Spezia al “3 Campanili” di Bogliasco nel sedicesimo di Coppa Italia Primavera e si qualifica per gli ottavi di finale dove ad attenderla mercoledì 7 gennaio ci sarà l’Inter. Nonostante l’ottimo avvio, i blucerchiati di mister Pedone si ritrovano sotto al 10′, qaundo Fantinanti sbuca dalle retrovie e supera Musio, sbloccando la contesa. Lo svantaggio non disunisce D’Amore e compagni che poco prima dell’intervallo trovano il meritato pari al termine di una bella azione corale: Fruscione innesca Casalino, bravo a scattare sul filo del fuorigioco e a servire da fondocampo Cinti che in spaccata anticipa il diretto avversario e batte Tortorella. Al rientro in campo, dopo l’intervallo, è Rosciglioni al 22′ a siglare il gol del sorpasso con un pallonetto che scavalca l’estremo avversario e ci regala vittoria, passaggio del turno e la possibilità di confrontarci con i pari età nerazzurri.