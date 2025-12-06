La Samp Primavera lotta ma non basta, a Bogliasco passa il Lecco

Dopo la vittoria sullo Spezia con conseguente passaggio del turno in Coppa Italia, in campionato la Sampdoria Primavera cede il passo al Lecco tra le mura amiche di Bogliasco. Sul sintetico del “3 Campanili” infatti i lombardi vincono per 3-2, al termine di una gara combattuta ma in salita fin dalle prime battute. Già al 9′ i blucelesti trovano con Tondi la rete del vantaggio. I blucerchiati di Pedone accusano il colpo e gli ospiti ne approfittano: al minuto 33 Riva firma il raddoppio. La gara non può considerarsi chiusa e al 43′ Mezzotero accorcia le distanze. Al rientro in campo, dopo l’intervallo, il Lecco però passa ancora: è il 49′ quando ancora Tondi supera per la terza volta Musio, firmando la doppietta personale e il gol che deciderà il risultato finale. Non basta infatti all’80’ la rete di Casalino, utile per accorciare le distanze ma non per evitare la terza sconfitta consecutiva nel Primavera 2. Gli animi si surriscaldano durante le battute finali e il direttore di gara è costretto ad estrarre il cartellino rosso in due occasioni: espulsi al 90′ il doriano Semino e al 91′ Hugony.