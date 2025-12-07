U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 11.a giornata: Sampdoria-Lecco 2-3

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 12.a giornata: Sampdoria-Carrarese 1-2

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 11.a giornata: Sassuolo-Sampdoria 2-0

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 11.a giornata: Sassuolo-Sampdoria 1-1

