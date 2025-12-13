Non bastano due reti alla Samp Primavera, la Reggiana cala il poker

Non bastano due reti per evitare la sconfitta alla Sampdoria Primavera, superata 4-2 dalla Reggiana sul prato del “Lari” di Reggio Emilia. Dopo una prima mezzora in sostanziale equilibrio, i granata sbloccano la contesa al minuto 33, quando Gilli trova la giocata che supera Musio. Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo, sono ancora i padroni di casa ad andare a segno, questa volta è Cavaliere al 3′ a firmare il raddoppio. Il centravanti locale trova nuovamente la via della rete al 9′, prima che il subentrato Pistone accorci le distanze al minuto 32. Rete illusoria quella realizzata dal giovane attaccante blucerchiato classe 2009, infatti al 41′ è ancora Cavaliere a sigillare il risultato, firmando il poker granata e la personale tripletta. Utile solo a rendere meno pesante il passivo, il gol di Casalino in pieno recupero (48′).