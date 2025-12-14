U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 12.a giornata: Reggiana-Sampdoria 4-2

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 13.a giornata: Juventus-Sampdoria 2-1

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 12.a giornata: Sampdoria-Bologna 0-3

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 12.a giornata: Sampdoria-Bologna 3-4

