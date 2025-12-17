Academy Christmas Party: al Palateknoship la festa delle giovanili

Un saluto nel segno della tradizione guardando sempre al futuro, un piacevole momento d’incontro tra la società, i ragazzi e le loro famiglie. L’atmosfera dell’Academy Christams Party dell’U.C. Sampdoria ha sempre un qualcosa di suggestivo. Ancor di più nella cornice del Palateknoship di Genova, vestito per la festa con i colori più belli del mondo.

Messaggio. A fare gli onori di casa il CEO Area Football Jesper Fredberg che ha poi lasciato la parola ai responsabili Christian Puggioni ed Enrico Calvi. Senso di appartenenza, passione, voglia di migliorarsi: questo il messaggio che hanno trasmesso a tutti i componenti della grande famiglia blucerchiata, dalla Primavera ai più piccini dell’U8, passando per le sei formazioni femminili.

Pazzo. Acclamatissimo il Pazzo. L’indimenticato ex centravanti blucerchiato Giampaolo Pazzini è stato il protagonista dell’intervista a cura del direttore di Cronache di Spogliatoio Emanuele Corazzi, durante la quale ha ripercorso la propria carriera e in particolare gli straordinari anni vissuti sotto la Lanterna.

Freestyle. Entusiasmo alle stelle per i freestyler di Footwork Italia che hanno allietato i presenti con trick e combo spettacolari. In chiusura spazio a chi ha svolto tutta la trafila nel settore giovanile per approdare in prima squadra come Tommaso Casalino, Francesco Conti e Simone Giordano che, insieme a Bianca Fallico, Amanda Tampieri e Giulia Tortarolo della Sampdoria Women, hanno raccontanto le loro esperienze a tinte blucerchiate, firmato autografi e posato per selfie e foto ricordo.