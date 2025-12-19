Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 13.a giornata: Sampdoria-Modena (sabato ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U17 (all. Felice Tufano)
Amichevole
U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 13.a giornata: Juventus-Sampdoria (domenica ore 16.00, campo sportivo “Ale & Ricky” di Vinovo, Torino)
U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 13.a giornata: Juventus-Sampdoria (domenica ore 14.00, campo sportivo “Ale & Ricky” di Vinovo, Torino)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Campionato, 12.a giornata: Virtus Entella-Sampdoria (sabato ore 11.00, campo sportivo “Daneri” di Chiavari, Genova)
U13 (all. Luca Laudisi)
Campionato, 11.a giornata: Virtus Entella-Sampdoria (sabato ore 12.30, campo sportivo “Celeri” di Chiavari, Genova)
U12 (all. Jolen Branko)
Campionato, 8.a giornata: Sampdoria-Olimpic 1971 (sabato ore 13.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
Campionato, 9.a giornata: Vallestura-Sampdoria (domenica ore 10.30, campo sportivo “Oliveri” di Campoligure, Genova)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Riposo
U9 (all. Francesco Crisanti)
Riposo
U8 (all. Giulio Attardi)
Riposo
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Campionato, 12.a giornata: Rivarolese-Sampdoria (sabato ore 15.00, campo sportivo “Torbella” di Genova)
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 11.a giornata: Bogliasco-Sampdoria (domenica ore 10.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Campionato, 10.a giornata: Sampdoria-Sestrese (domen ica ore 9.30, campo sportivo “Boero” a 9 di Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Riposo