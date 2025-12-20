Samp Primavera straripante, Modena superato a Bogliasco

La Sampdoria Primavera riparte. Largo successo dei blucerchiati di Pedone, capaci d’imporsi per sui pari età del Modena nella sfida valida per la 13.a giornata del Primavera 2. Sul sintetico del “3 Campanili” di Bogliasco è capitan D’Amore a sbloccare la contesa al minuto 15. Il vantaggio ci sblocca mentalmente e a stretto giro di posta (18′) Mezzotero firma il raddoppio. I gialloblù accusano il colpo e capitolano ancora al 23′ sempre per mano del numero 9 doriano, autore di una doppietta al pari di D’Amore che al 29’sigla il poker blucerchiato. Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo, la musica non cambia: al 13′ arriva il gol di Amarandei che chiude definitivamente i giochi. Utile solo ai fini statistici, il gol della bandiera di Zidouh che fissa il punteggio sul definitivo 5-1