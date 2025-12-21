U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

News

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 13.a giornata: Sampdoria-Modena 5-1

U17 (all. Felice Tufano)
Amichevole

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 13.a giornata: Juventus-Sampdoria 5-1

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 13.a giornata: Juventus-Sampdoria 4-1

altre news

Samp Primavera straripante, Modena superato a Bogliasco

Samp Primavera straripante, Modena superato a Bogliasco

20 Dicembre 2025 Academy
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

19 Dicembre 2025 Academy
Academy Christmas Party: al Palateknoship la festa delle giovanili

Academy Christmas Party: al Palateknoship la festa delle giovanili

17 Dicembre 2025 Academy