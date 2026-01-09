U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 14.a giornata: Pro Vercelli-Sampdoria (sabato ore 14.30, stadio “Piola” di Vercelli)

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 14.a giornata: Sampdoria-Modena (domenica ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 14.a giornata: Torino-Sampdoria (domenica ore 15.00, campo sportivo “Comunale Robaldo” di Torino)

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 14.a giornata: Torino-Sampdoria (domenica ore 13.00, campo sportivo Comunale Robaldo” di Torino)

U14 (all. Alessio Ambrosi)
Campionato, 13.a giornata: Fiorentina-Sampdoria (sabato ore 14.00, centro sportivo “Viola Park” di Bagno a Ripoli, Firenze)

U13 (all. Luca Laudisi)
Campionato, 12.a giornata: Fiorentina-Sampdoria (sabato ore 16.00, centro sportivo “Viola Park” di Bagno a Ripoli, Firenze)

U12 (all. Jolen Branko)
Allenamento congiunto: Sampdoria-Genova Calcio U13-Baiardo U13 (sabato ore 10.00, campo sportivo “Cige” di Genova)

U11 (all. Gabriele Armani)
Allenamento congiunto: Atheltic Club U12-Sampdoria (sabato ore 12.00, campo sportivo “Sanguineti” di Genova)

U10 (all. Luca Occhipinti)
Allenamento congiunto: San Fruttuoso U11-Sampdoria (domenica ore 10.00, campo sportivo “Fassicomo” di Genova)

U9 (all. Francesco Crisanti)
Allenamento congiunto: Sampdoria-Serra Riccò U10-Celle U10 (domenica ore 10.00, campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, Genova)

U8 (all. Giulio Attardi)
Memorial “Luisa Adami” (sabato ore 9.00, campo sportivo “Sant’Eusebio Stadium” di Genova)

