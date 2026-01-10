Mezzotero illude la Samp Primavera, la Pro Vercelli rimonta e vince
Dopo l’ottima prova in Coppa Italia con l’Inter, gara in cui ci sono voluti i calci di rigore per permettere ai nerazzurri di avere ragione dei blucerchiati, la Sampdoria di Pedone viene superata 2-1 in rimonta dalla Pro Vercelli sul sintetico del “Piola”. Illusorio il vantaggio doriano realizzato da Mezzotero al 20′. Nella seconda parte di gara, i bianchi dapprima pareggiano con Malaj (23′), quindi trovano il sorpasso con Pregnolato al minuto 28. È la rete che deciderà l’incontro, nonostante l’assalto finale dei blucerchiati che in pieno recupero restano anche in inferiorità numerica in seguito all’espulsione del neoetrato Papasergio.