U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Mezzotero illude la Samp Primavera, la Pro Vercelli rimonta e vince

News

Mezzotero illude la Samp Primavera, la Pro Vercelli rimonta e vince

Dopo l’ottima prova in Coppa Italia con l’Inter, gara in cui ci sono voluti i calci di rigore per permettere ai nerazzurri di avere ragione dei blucerchiati, la Sampdoria di Pedone viene superata 2-1 in rimonta dalla Pro Vercelli sul sintetico del “Piola”. Illusorio il vantaggio doriano realizzato da Mezzotero al 20′. Nella seconda parte di gara, i bianchi dapprima pareggiano con Malaj (23′), quindi trovano il sorpasso con Pregnolato al minuto 28. È la rete che deciderà l’incontro, nonostante l’assalto finale dei blucerchiati che in pieno recupero restano anche in inferiorità numerica in seguito all’espulsione del neoetrato Papasergio.

altre news

Coppa Italia Primavera: Sampdoria rigori fatali, Inter ai quarti

Coppa Italia Primavera: Sampdoria rigori fatali, Inter ai quarti

7 Gennaio 2026 Academy
Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

21 Dicembre 2025 Academy
Samp Primavera straripante, Modena superato a Bogliasco

Samp Primavera straripante, Modena superato a Bogliasco

20 Dicembre 2025 Academy