U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

News

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 10 e domenica 11 dicembre 2026.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 14.a giornata: Pro Vercelli-Sampdoria 2-1

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 14.a giornata: Sampdoria-Modena 0-0

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 14.a giornata: Torino-Sampdoria 1-0

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 14.a giornata: Torino-Sampdoria 6-1

altre news

Mezzotero illude la Samp Primavera, la Pro Vercelli rimonta e vince

Mezzotero illude la Samp Primavera, la Pro Vercelli rimonta e vince

10 Gennaio 2026 Academy
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

9 Gennaio 2026 Academy
Coppa Italia Primavera: Sampdoria rigori fatali, Inter ai quarti

Coppa Italia Primavera: Sampdoria rigori fatali, Inter ai quarti

7 Gennaio 2026 Academy