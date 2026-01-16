Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 15.a giornata: Sampdoria-Virtus Entella (sabato ore 14.30, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 15.a giornata: Pisa-Sampdoria (domenica ore 15.00, stadio “Pagni” di Peccioli, Pisa)
U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 15.a giornata: Sampdoria-Spezia (domenica ore 14.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 15.a giornata: Sampdoria-Spezia (domenica ore 14.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Campionato, 14.a giornata: Carrarese-Sampdoria (sabato ore 14.00, campo sportivo “Fossa dei Leoni” di Carrara, Massa)
U13 (all. Luca Laudisi)
Campionato, 13.a giornata: Carrarese-Sampdoria (sabato ore 14.00, campo sportivo “Boni” di Carrara, Massa)
U12 (all. Jolen Branko)
Allenamento congiunto: Serra Riccò-Sampdoria (sabato ore 11.00 campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
Allenamento congiunto: PSM Rapallo-Sampdoria (sabato ore 14.30, campo sportivo “Poggiolino” di Rapallo, Genova)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Allenamento congiunto: Praese U11-Sampdoria (sabato ore 16.30, campo sportivo “Baciccia” di Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Allenamento congiunto: Genova Calcio U10-Baiardo U10-Anpi Casassa U10-Sampdoria (sabato ore 14.00, campo sportivo “Villa Gavotti” di Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Allenamento congiunto: Ligorna U9-Sampdoria (sabato ore 12.15, campo sportivo “Ligorna” di Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Riposo
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Amichevole: Ronco Scrivia-Sampdoria (domenica ore 11.00, campo sportivo “Comunale” di Ronco Scrivia, Genova)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Torneo “U12 Femminile FIGC”: Spezia-Ceparana-Sampdoria (sabato, centro sportivo “Incerti” di Ceparana, La Spezia)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Amichevole: Baiardo-Sampdoria (sabato ore 16.00, campo sportivo “Ledakos” di Genova)