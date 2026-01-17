Pari in rimonta con la Virtus Entella per la Samp Primavera
Pari in rimonta per la Sampdoria di Pedone nella sfida ligure con i pari età della Virtus Entella, valida per la 15.a giornata del Primavera 2. Sul sintetico del “3 Campanili”, sono gli ospiti a trovare per primi la via della rete al 32′ con Pedaci e ad andare al riposo in vantaggio. Dopo l’intervallo, sono ancora i biancazzurri ad andare a segno: al 22′ Giovannetti supera Krastev e firma il raddoppio per l’undici chiavarese. Il secondo gol subito ci sveglia. Al minuto 24 infatti Badarau bagna l’esordio in maglia blucerchiata con la rete che riapre la contesa e ci permette di accorciare le distanze. Il gol ci dà fiducia e, alzando il baricentro, troviamo il meritato pari (2-2) in pieno recupero: al 47′ è Mezzotero a infilare la porta di Sanguineti, permettendoci di acciuffare un pari prezioso.